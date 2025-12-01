Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что обнародует результаты своей магнитно-резонансной томографии (МРТ), проведенной в октябре 2025 года.

Трамп пообещал обнародовать результаты МРТ

В этом году глава Белого дома столкнулся с пристальным вниманием к своему здоровью. В частности, представители Демократической партии призвали его обнародовать результаты МРТ, пишет Axios.

Во главе кампании стоит губернатор Миннесоты Тим Уолц, известный своей активной позицией. Он был потенциальным кандидатом в вице-президенты от Камалы Харрис и в течение последних месяцев регулярно вступал в острую полемику с Трампом.

Уолц резко раскритиковал Трампа, заявив, что тот якобы физически слабеет. Губернатор Миннесоты подверг сомнению умственные способности президента США. В ответ Трампа попросили прокомментировать подобные заявления.

— Если они хотят обнародовать, то я не имею ничего против. Это прекрасно, — отметил глава Белого дома.

На уточняющий вопрос о том, какую часть тела исследовали во время МРТ, Трамп ответил, что не знает. По его словам, это не был мозг, потому что он прошел когнитивный тест и получил наивысший балл.

В апреле Трамп прошел комплексное медицинское обследование, по результатам которого его врач сделал вывод о прекрасном здоровье президента США.

Но в июле появились сообщения о том, что медицинское обследование выявило у него хроническую венозную недостаточность.

