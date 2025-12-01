Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що оприлюднить результати своєї магнітно-резонансної томографії (МРТ), проведеної в жовтні 2025 року.

Трамп пообіцяв оприлюднити результати МРТ

Цього року глава Білого дому зіштовхнувся з пильною увагою до свого здоров’я. Зокрема, представники Демократичної партії закликали його оприлюднити результати МРТ, пише Axios.

На чолі кампанії стоїть губернатор Міннесоти Тім Волц, відомий своєю активною позицією. Він був потенційним кандидатом у віцепрезиденти від Камали Гарріс і протягом останніх місяців регулярно вступав у гостру полеміку з Трампом.

Волц різко розкритикував Трампа, заявивши, що той нібито фізично слабшає. Губернатор Міннесоти піддав сумніву розумові здібності президента США. У відповідь Трампа попросили прокоментувати подібні заяви.

– Якщо вони хочуть оприлюднити, то я не маю нічого проти. Це чудово, – зазначив глава Білого дому.

На уточнювальне запитання про те, яку частину тіла досліджували під час МРТ, Трамп відповів, що не знає. За його словами, це не був мозок, тому що він пройшов когнітивний тест і отримав найвищий бал.

У квітні Трамп пройшов комплексний медичний огляд, за результатами якого його лікар зробив висновок про чудове здоров’я президента США.

Але у липні з’явилися повідомлення про те, що медичний огляд виявив у нього хронічну венозну недостатність.

