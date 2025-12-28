Юлия Захарченко, редактор ленты
1 мин.
Трамп провел разговор с Путиным перед встречей с Зеленским
Главное
- Президент США Дональд Трамп сообщил о проведении разговора с диктатором РФ Владимиром Путиным накануне встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 28 декабря.
- Глава Белого дома не раскрыл подробностей переговоров. Однако рассказал, где именно состоится встреча с Зеленским.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп провел беседу с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом глава Белого дома написал в социальной сети Truth Truth Social.
