Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом в 20:00 по киевскому времени. Запланированы совместные заявления глав государств и телефонный разговор с лидерами Европы.

Об этом заявил спикер Офиса президента Украины Сергей Никифоров в комментарии журналистам.

Встреча Зеленского и Трампа

По его словам, Зеленский и Трамп до начала переговоров сделают совместное заявление.

Спикер Офиса президента рассказал, что 28 декабря в 13:00 по североамериканскому восточному времени (в 20:00 по Киеву) начнется встреча Зеленского с Трампом.

Уже в 14:00 по восточному времени (в 21:00 по Киеву) запланирован совместный телефонный разговор Зеленского и Трампа с европейскими лидерами (окончательный список участников еще определяется).

По итогам всех переговоров возможны совместные заявления президентов или другой формат общения с журналистами — ориентировочно в 15:00-16:00 по восточному времени (в 22:00-23:00 по киевскому).

Президент Украины Владимир Зеленский после прибытия во Флориду провел подробный телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Они обсудили подготовку к встрече с президентом США Дональдом Трампом, а также все контакты Украины с европейскими партнерами. Глава государства проинформировал Стармера о ситуации на фронте и последствиях российских ударов.

28 декабря президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом в 20:00 по киевскому времени в его резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида.

