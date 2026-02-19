Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предположил, что ситуация с заключением соглашения с Ираном по его ядерной программе станет более понятной в ближайшие 10 дней.

Об этом глава Белого дома заявил во время заседания Совета мира.

Трамп о ядерном соглашении с Ираном

– Наверное, в течение следующих 10 дней вы увидите, заключим ли мы соглашение, – подчеркнул Трамп.

По его словам, на протяжении многих лет подтверждалось, что непросто достичь значимого соглашения, однако США должны добиться его заключения.

Иначе могут произойти плохие события, утверждает глава Белого дома.

Как объяснил президент США, его представители активно работают в этом направлении, в частности, спецпосланник Стив Виткофф и советник Джаред Кушнер.

По мнению главы Белого дома, у них якобы хорошие отношения с представителями Ирана.

Однако американский президент убежден, что нельзя допустить, чтобы Иран получил доступ к ядерному оружию, поэтому Вашингтон подробно сообщил об этом Тегерану.

18 февраля издание Axios, ссылаясь на собственные информированные источники в правительственных кругах, сообщило, что администрация Дональда Трампа находится в шаге от масштабного вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.

По данным аналитиков, уровень угрозы значительно выше, чем считает большинство граждан США, а начало боевых действий может произойти уже в ближайшее время.

28 января Трамп объявил о приближении мощного американского флота к берегам Ирана. Глава Белого дома выдвинул Тегерану жесткое требование о немедленном возобновлении ядерных переговоров. Тогда он призвал иранские власти срочно сесть за стол переговоров для заключения нового ядерного соглашения.

