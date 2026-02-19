Рада миру, створена президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, планує дуже тісно співпрацювати з Організацією Об’єднаних Націй (ООН) у майбутньому.

Про це очільник Білого дому заявив під час виступу на Раді миру 19 лютого, повідомляє The Guardian.

Трамп про нагляд Ради миру за ООН

Дональд Трамп оголосив про плани дуже тісно співпрацювати з Організацією Об’єднаних Націй. Така заява пролунала як відповідь на побоювання світової спільноти щодо створення альтернативного центру глобальної влади над ООН.

– Я думаю, що ООН має справді великий потенціал. Рада миру майже повністю контролюватиме діяльність ООН і забезпечуватиме її належне функціонування, – стверджує очільник Білого дому.

За словами президента США, якщо ООН знадобиться фінансова допомога, то Рада миру готова втрутитися.

Нещодавно стало відомо, США внесуть $10 млрд до фонду Ради миру. Про це оголосив Трамп, додавши, що ці витрати є мізерними у порівнянні з видатками на ведення бойових дій.

Варто зазначити, що Статут Організації Об’єднаних Націй не передбачає жодної наглядової ради.

