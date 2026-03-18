Президент Украины Владимир Зеленский планировал подарить президенту США Дональду Трампу iPad, с помощью которого можно было бы в режиме реального времени следить за событиями на передовой. Один из таких он ранее передал королю Великобритании Чарльзу III во время поездки в Лондон.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью журналисту Financial Times Кристоферу Миллеру.

Зеленский хотел подарить Трампу iPad с системой контроля ситуации на фронте

Как сообщил Миллер, Зеленский поделился этим планом во время февральского интервью. Президент Украины хотел вручить подарок Трампу на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2026 года.

– Честно говоря, я хотел подарить его Трампу в Мюнхене. Почему? Потому что на своем iPad я могу сразу видеть, какие атаки происходят, дроны и ракеты, которые мы перехватываем в режиме реального времени, – сказал Зеленский.

Он отметил, что функционал гаджета позволяет оценить потери российских оккупантов за каждый захваченный километр украинской территории.

Однако вручить планшет Трампу не удалось, ведь президент США не прибыл на Мюнхенскую конференцию.

17 марта во время выступления в Лондоне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что система, отображающая ситуацию на фронте и в небе в режиме реального времени, работает на обычных iPad. Зеленский уже подарил один из них королю Великобритании Чарльзу III.

