Президент України Володимир Зеленський планував подарувати президенту США Дональду Трампу iPad, за допомогою якого можна було в реальному часі спостерігати за подіями на передовій. Один із таких він раніше передав королю Великої Британії Чарльзу III під час поїздки в Лондон.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю журналісту Financial Times Крістоферу Міллеру.

Зеленський хотів подарувати Трампу iPad із системою контролю ситуації на фронті

Як повідомив Міллер, Зеленський поділився цим планом під час лютневого інтерв’ю. Президент України хотів вручити подарунок Трампу на Мюнхенській конференції з безпеки у лютому 2026 року.

Зараз дивляться

– Чесно кажучи, я хотів подарувати його Трампу в Мюнхені. Чому? Тому що на своєму iPad я можу одразу бачити, які атаки відбуваються, дрони та ракети, які ми перехоплюємо в режимі реального часу, – сказав Зеленський.

Він зазначив, що функціонал ґаджета дозволяє оцінити втрати російських окупантів за кожен захоплений кілометр української території.

Проте вручити планшет Трампу не вдалося, адже президент США не прибув на Мюнхенську конференцію.

17 березня під час виступу в Лондоні президент України Володимир Зеленський заявив, що система, що показує ситуацію на фронті та в небі в режимі реального часу, працює на звичайних iPad. Зеленський уже подарував один із них королю Великої Британії Чарльзу III.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.