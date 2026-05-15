Президент США Дональд Трамп обговорював із лідером Китаю Сі Цзіньпіном питання повномасштабної війни Росії проти України.

Про це очільник Білого дому підтвердив у коментарі журналістам на шляху до Вашингтону, перебуваючи у літаку.

У розмові з кореспондентами Трамп підтвердив, що під час поїздки до Китаю обговорював з Сі Цзіньпіном війну в Україні.

За його словами, це саме те питання, яке США та Китай хотіли б вирішити.

– До вчорашнього вечора все виглядало добре, але вчора ввечері вони (Україна, – Ред.) зазнали серйозного удару, – заявив Трамп.

На думку президента США, це дуже прикро, проте він висловив упевненість, що відбудуться мирні переговори.

Нещодавно президент США Дональд Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпін за підсумками двосторонніх переговорів домовилися формувати конструктивні та стабільні відносини між державами.

Зустріч за зачиненими дверима тривала близько двох годин у Великому залі народних зборів у Пекіні.

Сторони обговорили торговельні суперечки та безпеку, а під час відкритої частини американський президент позитивно висловився про китайського лідера.

Водночас Сі Цзіньпін наголосив, що відносини країн мають будуватися на співпраці, а не на конфронтації, згадавши про пастку Фукідіда – концепцію, за якою суперництво держав веде до війни.

Особливу увагу вони приділили Тайваню. Як заявила речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін, лідер КНР назвав це питання найважливішим у двосторонніх відносинах.

