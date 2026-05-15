Китайский лидер Си Цзиньпин пообещал прислать семена роз президенту США Дональду Трампу после того, как они около 10 минут гуляли по саду Чжуннаньхаю.

Об этом пишет Sky News.

— Это самые красивые розы, которые кто-либо когда-либо видел, — сказал Трамп во время экскурсии.

Он спросил Си Цзиньпина, “мог бы он достать розы для розария” в Белом доме.

Трамп добавил, что “никогда не видел таких больших роз”.

В прошлом году президент США приказал обновить Розовый сад Белого дома — заменить газон на пространство с патио, похожее на то, что есть в его клубе Мар-а-Лаго во Флориде.

Он добавил, что хотел бы видеть там больше роз.

Недавно Трамп жаловался, что в саду Белого дома “не слишком много роз”.

Напомним, вчера в Пекине состоялись переговоры между Си Цзиньпином и Дональдом Трампом.

В ходе беседы лидеры договорились установить конструктивные и стабильные отношения между странами.

При этом китайский лидер предупредил Трампа о рисках конфликта из-за ситуации вокруг Тайваня.

14 мая также состоялся ужин между Си Цзиньпином и Дональдом Трампом. На стол были поданы деликатесы китайской кухни, адаптированные к кулинарным предпочтениям президента США.

Трамп прибыл в Китай 13 мая.

