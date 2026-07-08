Украинские дальнобойные удары по территории Российской Федерации – это эскалация, которая может помочь завершить полномасштабную войну.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Трамп о дальнобойных ударах Украины по РФ

Журналисты спросили у Трампа о том, что он думает о дальнобойных ударах Украины по российским нефтяным объектам. Однако он направил этот вопрос к государственному секретарю США Марку Рубио, который “находится прямо в центре этого”.

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– Я думаю, что это одна из динамик, которая изменилась в этой войне за последние несколько месяцев. Она заключается в том, что россиянам становится труднее защищать собственное воздушное пространство, – отметил Рубио.

Госсекретарь США выразил надежду, что это создаст простор для переговоров о прекращении войны России против Украины.

Однако Трамп отметил, что это действительно эскалация, но она может помочь привести к прекращению войны.

На вопрос о том, почему, по мнению Трампа, российский диктатор Владимир Путин готов к урегулированию войны, президент США ответил, что это потому, что он несколько раз с ним разговаривал.

– Я разговаривал с ним. Я разговаривал с президентом Зеленским. Думаю, это все, что я делал всю мою жизнь. Я заключал сделки. Думаю, стать президентом – это было заключением соглашения, не правда ли? Это было похоже на кучу мелких индивидуальных вещей. В конце концов это заключение соглашения. И это то, что я делаю. И я делаю это хорошо. И я знаю, когда люди хотят заключить сделку, – утверждает Трамп.

По мнению президента США, он действительно чувствует, что президент Украины Зеленский хотел бы вернуться к восстановлению своей страны, однако он видит только смерти и разрушения.

8 июля Зеленский и Трамп встретились на полях саммита НАТО в Анкаре. Они обсудили ряд важных тем, среди которых – усиление украинской ПВО на фоне российских массированных ударов.

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