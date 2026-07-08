Українські далекобійні удари по території Російської Федерації – це ескалація, яка може допомогти завершити повномасштабну війну.

Про це заявив президент США Дональд Трамп під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Трамп про далекобійні удари України по РФ

Журналісти запитала в Трампа про те, що він думає про далекобійні удари України по російських нафтових об’єктах. Однак він спрямував це питання до державного секретаря США Марко Рубіо, який “перебуває прямо в центрі цього”.

Зараз дивляться

– Я думаю, що це одна з динамік, яка змінилася у цій війні за останні кілька місяців. Вона полягає в тому, що росіянам стає важче захищати власний повітряний простір, – зазначив Рубіо.

Держсекретар США висловив сподівання, що це створить простір для переговорів про припинення війни Росії проти України.

Проте Трамп зазначив, що це дійсно ескалація, але вона може допомогти призвести до припинення війни.

На запитання про те чому, на думку Трампа, російський диктатор Володимир Путін готовий до врегулювання війни, президент США відповів, що це тому, що він кілька разів з ним розмовляв.

– Я розмовляв з ним. Я розмовляв з президентом Зеленським. Гадаю, це все, що я робив усе своє життя. Я укладав угоди. Думаю, стати президентом – це було укладанням угоди, чи не так? Це було схоже на купу дрібних індивідуальних речей. Зрештою, це укладання угоди. І це те, що я роблю. І я роблю це добре. І я знаю, коли люди хочуть укласти угоду, – стверджує Трамп.

На думку президента США, він справді відчуває, що президент України Зеленський хотів би повернутися до відбудови своєї країни, проте наразі він бачить лише смерті та руйнування.

8 липня Зеленський та Трамп зустрілися на полях саміту НАТО в Анкарі. Вони обговорили низку важливих тем, серед яких – посилення української ППО на тлі російських масованих ударів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.