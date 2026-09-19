Дональд Трамп-младший пообещал вернуть деньги российскому олигарху Умару Кремлеву, профинансировавшему свадебные торжества сына президента США на Багамских островах в мае.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами, цитирует Reuters.

Сын Трампа вернет деньги росолихарху, потраченные на свадьбу

По словам Трампа, он лично спросил сына о ситуации с финансированием праздника российским бизнесменом. Трамп-младший заверил отца, что планирует возместить все расходы.

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— Когда я спросил его об этом, он ответил: нет, папа, я верну эти деньги. И это было некоторое время назад. Я слышал, что он заплатит, — рассказал президент США.

Кроме того, источники в СМИ также подтвердили намерения Трампа-младшего возместить Кремлеву потраченные на вечеринку деньги.

Сам президент США, не присутствовавший на свадьбе сына, еще в начале недели заявлял, что вообще не знаком с Умаром Кремлевым. Он также попытался приуменьшить масштаб инцидента, назвав его “не таким уж большим делом”.

Трамп добавил, что часто устраивает свадебные торжества для многих людей в хороших локациях, в частности, в своем клубе Мар-а-Лаго в Палм-Бич.

Ранее Дональд Трамп-младший и его жена Беттина Андерсон официально подтвердили, что Умар Кремлев частично профинансировал их свадебную вечеринку. В то же время супруги оправдали принятие такого подарка тем, что непосредственно профинансированный Кремлевым праздник состоялся после самой официальной церемонии.

16 сентября сообщалось, что демократы в Конгрессе США инициировали расследование после сообщений о том, что российский олигарх Умар Кремлев мог потратить сотни тысяч долларов на свадебные торжества Дональда Трампа-младшего.

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