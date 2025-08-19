Гарантії безпеки для України: Макрон назвав наступні 15 днів “критично важливими”

Наступні два тижні будуть критично важливими для визначення гарантій безпеки для України.

Макрон про гарантії безпеки для України

Як заявив президент Франції Еммануель Макрон, є робота, яку потрібно виконати заздалегідь щодо гарантій безпеки.

– Наступні 15 днів є для нас критично важливими, щоб завершити роботу з американцями та надати цим гарантіям безпеки реального змісту, – стверджує він.

Макрон зазначив, що британські, французькі, німецькі, турецькі та інші сили готові проводити операції для гарантування безпеки у повітрі, на морі та на суші, проте не на фронті, та з метою запобігання провокаціям.

Президент Франції наголосив, що Росія є дестабілізаційною силою та хижаком біля дверей Європи.

Макрон запропонував Женеву як потенційне місце проведення переговорів через її історію як нейтрального місця, коментуючи можливість зустрічі президента США Дональда Трампа, російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського.

На думку президента Франції, готовність або відмова Путіна взяти участь у тристоронній зустрічі із Зеленським і Трампом допоможе дійти до висновку, чи серйозно глава Кремля налаштований на укладення миру.

Джерело : Politico

