Полномасштабная война Российской Федерации против Украины должна закончиться, но не любой ценой.

Об этом заявил федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции европейских лидеров в Кишиневе.

Мерц о завершении войны РФ в Украине

— Мы не хотим, чтобы Украина капитулировала, — подчеркнул немецкий канцлер.

По мнению Мерца, такая капитуляция только даст России время, а кремлевский диктатор Владимир Путин использует это время, чтобы подготовиться к следующей полномасштабной войне.

В то же время он отметил, что для Молдовы открыты двери в Европейский Союз. Канцлер Германии пообещал, что будет поддерживать страну на этом пути, в частности путем направления своих экспертов, чтобы помочь провести необходимые реформы.

Реагируя на обеспокоенность Молдовы агрессивными действиями России и ее попытками вмешиваться в молдавскую демократию, Мерц подчеркнул, что Европа и в дальнейшем поддерживает страну в защите свободы и суверенитета.

Источник : The Guardian

