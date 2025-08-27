Повномасштабна війна Російської Федерації проти України повинна закінчитися, але не за будь-яку ціну.

Про це заявив федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на спільній пресконференції європейських лідерів у Кишиневі.

Мерц про закінчення війни РФ в Україні

– Ми не хочемо, щоб Україна капітулювала, – наголосив німецький канцлер.

На думку Мерца, така капітуляція лише дасть Росії час, а кремлівський диктатор Володимир Путін використає цей час, щоб підготуватися до наступної повномасштабної війни.

Водночас він зазначив, що для Молдови відкриті двері до Європейського Союзу. Канцлер Німеччини дав обіцянку, що підтримуватиме країну на цьому шляху, зокрема шляхом направлення їхніх експертів, щоб допомогти провести необхідні реформи.

Реагуючи на занепокоєння Молдови агресивними діями Росії та її спробами втручатися в молдовську демократію, Мерц наголосив, що Європа й надалі підтримує країну в захисті свободи та суверенітету.

Джерело : The Guardian

