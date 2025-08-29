В Польше приостановлены все полеты легких многоцелевых истребителей F-16 за исключением оперативных.

Об этом заявил представитель Генерального штаба Вооруженных сил Польши полковник Марек Павлик.

Почему в Польше остановлены полеты F-16

В четверг, 28 августа, во время учений перед авиашоу AirSHOW в Радоме потерпел крушение самолет F-16, в результате чего погиб польский майор Мацей Краковян.

По словам представителя Генштаба Польши, после авиакатастрофы принято решение приостановить все полеты с участием F-16 до дальнейшего уведомления.

Однако это решение не распространяется на оперативные действия, включая миссии, направленные на защиту польской границы и воздушного пространства.

Как известно, истребители F-16 регулярно патрулируют восточную границу Польши в рамках системы противовоздушной обороны и выполнения союзных обязательств в НАТО.

Они обеспечивают постоянную боевую готовность, выступая резервом, готовым к быстрому реагированию на возможные угрозы, такие как нарушение воздушного пространства или ракетные атаки.

Источник: Polska Agencja Prasowa

