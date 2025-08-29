У Польщі призупинено всі польоти легких багатоцільових винищувачів F-16 за винятком оперативних.

Про це заявив представник Генерального штабу Збройних сил Польщі полковник Марек Павлик.

Чому в Польщі зупинено польоти F-16

У четвер, 28 серпня, під час навчань перед авіашоу AirSHOW в Радомі зазнав аварії літак F-16, внаслідок чого загинув польський майор Мацей Краков’ян.

За словами представника Генштабу Польщі, після авіакатастрофи ухвалено рішення призупинити всі польоти за участю F-16 до подальшого повідомлення.

Проте це рішення не поширюється на оперативні дії, зокрема місії, спрямовані на захист польського кордону і повітряного простору.

Як відомо, винищувачі F-16 регулярно патрулюють східний кордон Польщі в рамках системи протиповітряної оборони і виконання союзницьких зобов’язань в НАТО.

Вони забезпечують постійну бойову готовність, виступаючи резервом, готовим до швидкого реагування на можливі загрози, такі як порушення повітряного простору чи ракетні атаки.

Джерело: Polska Agencja Prasowa

