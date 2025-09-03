Самолет с президентом Литвы Гитанасом Науседой на борту не смог сразу приземлиться в аэропорту Вильнюса из-за неизвестного дрона в воздушном пространстве.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Литвы Томас Бержинскас, которого цитирует LRT.

Самолет с Науседой не сразу сел в аэропорту

По данным платформы Flightradar24, самолет вылетел из Хельсинки в 19:10 во вторник, 2 сентября, начал кружить над Вильнюсом и приземлился в 21:17.

– При приближении к Вильнюсскому аэропорту поступила информация об обнаружении беспилотника и о том, что посадка пока опасна. Пилоты приняли все меры безопасности и через некоторое время совершили посадку, – сообщил Бержинскас.

Сообщение о дроне над районом Лепкалнис поступило от Службы авиационной безопасности Lietuvos oro uostai.

После этого были активированы процедуры безопасности: полеты были ненадолго приостановлены, а после получения информации об отсутствии угрозы движение возобновилось.

Впоследствии LTR сообщило со ссылкой на Министерство транспорта, что дрон, помешавший полету самолета с Науседой, был поднят в воздух в рекламных целях.

– По последним данным Минтранста, дрон подняли в воздух в рекламных целях, не соблюдая установленные требования по времени. В настоящее время обстоятельства инцидента расследуют ответственные службы, – говорится в сообщении.

В ближайшее время литовский Минтранс созовет на совещание представителей литовских аэропортов и компании Oro navigacija, где оценят меры безопасности, планы на будущее, выяснят, что требует улучшения.

Ранее сообщалось, что самолет с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен во время ее визита в Болгарию подвергся вероятному вмешательству в работу GPS со стороны России. Из-за этого для приземления самолета использовали бумажные карты.

