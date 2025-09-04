Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо планує обговорити під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в Ужгороді питання енергетичної інфраструктури у п’ятницю, 5 вересня.

Про це повідомляє інформаційне агенство TASR з посиланням на пресслужбу уряду Словаччини.

Зустріч Фіцо і Зеленського в Ужгороді

Як зазначається у повідомленні уряду, словацький прем’єр і український президент повідомлять про підсумки зустрічі під час спільної пресконференції.

За інформацією уряду Угорщини, Фіцо окремо зустрінеться в Ужгороді з прем’єр-міністром України Юлією Свириденко.

Там зазначили, що Словаччину представлятимуть віцепрем’єр-міністр і міністр економіки Деніса Сакова, а також міністр закордонних справ Юрай Бланар.

В уряді додали, що Зустріч Фіцо з Зеленським запланована після повернення прем’єр-міністра Угорщини з Китаю, де він нещодавно провів двосторонню зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним.

