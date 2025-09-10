У Польщі знайдено уламки вже 16 БпЛА після порушення повітряного простору Росією
На території Польщі вже знайшли уламки 16 безпілотників. Один із дронів упав у Новому-Мясті-над-Пилицею, неподалік від Варшави.
Як повідомляє RMF24, це кількість знайдених безпілотників у Польщі станом на вечір середи, 10 вересня.
Уламки російських дронів у Польщі
За інформацією видання, один з 16 безпілотних літальних апаратів впав на території підрозділу територіальної оборони у Новому-Мясті-над-Пилицею, неподалік від Варшави.
Як зазначається, безпілотник не завдав збитків, оскільки не був оснащений вибухівкою.
Згодом Міністерство внутрішніх справ Польщі повідомило про ще одне місце знахідки у Чижуві, де був розбитий безпілотник на полі, який не завдав збитків.
Крім цього, уламки дрона знайшли у Бихавці-Тшетій поблизу Любліна, де безпілотник під час падіння пошкодив дах сільськогосподарської будівлі.
За попередньою інформацією, уламки дронів знайдено:
- у Люблінському воєводстві: у населених пунктах Чоснув, Чесьники, Вирики, Кшивовежба-Колонія, Вогинь, Великий Лан, Заблоце-Колонія, Вихалев, Бихавка-Тшетя;
- у Лодзинському воєводстві: у Мнішеві;
- у Вармінсько-Мазурському воєводстві: у населеному пункті Олесьно;
- у Мазовецькому воєводстві: між Рабянами та Северинувом, а також у Новому-Мясті-над-Пилицею;
- у Свентокшиському воєводстві: у населених пунктах Чижув та Собутці.
За словами прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, військові підтверджують щонайменше 19 порушень повітряного простору країни.