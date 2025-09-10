На території Польщі вже знайшли уламки 16 безпілотників. Один із дронів упав у Новому-Мясті-над-Пилицею, неподалік від Варшави.

Як повідомляє RMF24, це кількість знайдених безпілотників у Польщі станом на вечір середи, 10 вересня.

Уламки російських дронів у Польщі

За інформацією видання, один з 16 безпілотних літальних апаратів впав на території підрозділу територіальної оборони у Новому-Мясті-над-Пилицею, неподалік від Варшави.

Як зазначається, безпілотник не завдав збитків, оскільки не був оснащений вибухівкою.

Згодом Міністерство внутрішніх справ Польщі повідомило про ще одне місце знахідки у Чижуві, де був розбитий безпілотник на полі, який не завдав збитків.

Крім цього, уламки дрона знайшли у Бихавці-Тшетій поблизу Любліна, де безпілотник під час падіння пошкодив дах сільськогосподарської будівлі.

За попередньою інформацією, уламки дронів знайдено:

у Люблінському воєводстві: у населених пунктах Чоснув, Чесьники, Вирики, Кшивовежба-Колонія, Вогинь, Великий Лан, Заблоце-Колонія, Вихалев, Бихавка-Тшетя;

у Лодзинському воєводстві: у Мнішеві;

у Вармінсько-Мазурському воєводстві: у населеному пункті Олесьно;

у Мазовецькому воєводстві: між Рабянами та Северинувом, а також у Новому-Мясті-над-Пилицею;

у Свентокшиському воєводстві: у населених пунктах Чижув та Собутці.

За словами прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, військові підтверджують щонайменше 19 порушень повітряного простору країни.

