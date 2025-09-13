Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что никакие гарантии для Украины не будут иметь реальной силы, поэтому предложил отказаться от этого термина.

Об этом глава МИД Польши сказал на ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES).

Сикорский о гарантиях для Украины

Радослав Сикорский подчеркнул, что гарантии для Украины уже заложены в Будапештском меморандуме, хотя там они и представлены как заверения. Однако он сомневается, что какие-либо новые и более конкретные гарантии сработают.

Министр напомнил, что суть обсуждаемых гарантий безопасности для Украины заключается в сдерживании России от новой агрессии: мол, если кто-то нападет на страну, которой предоставлены гарантии, тогда другие государства вмешаются и начнут воевать в ее защиту.

— Если мы предоставляем гарантии безопасности Украине — мы говорим, что можем начать войну против России. Кто хочет воевать с Россией — может начать прямо сейчас. Но я почему-то не вижу желающих, — обратил внимание Сикорский.

По его мнению, в международных отношениях нет ничего хуже, чем предоставить гарантии, которым нет доверия.

По словам Сикорского, нынешние дискуссии не касаются гарантий для Украины. Он отметил, что речь идет о наблюдении за соблюдением мира и усилении Украины.

Глава МИД Польши подчеркнул, что вместо дискуссий о гарантиях безопасности следует сосредоточиться на военной поддержке Украины.

По его мнению, есть риск, что эта дискуссия отвлекает внимание политиков и мешает решению более насущной проблемы — поиска средств для Украины на 2026 и 2027 годы.

В ответ заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква призвал забыть о позорном Будапештском меморандуме, который является одним из худших примеров договоренностей по безопасности Украины. Он отметил, что уверен в действенности идей о гарантиях Украине, о которых ведутся переговоры.

Источник : Європейська правда

