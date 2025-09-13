Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що жодні гарантії для України не матимуть реальної сили, тому запропонував відмовитися від цього терміна.

Про це глава МЗС Польщі сказав на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES).

Сікорський про гарантії для України

Радослав Сікорський наголосив, що гарантії для України вже закладені у Будапештському меморандумі, хоч там вони й подані як запевнення. Проте він сумнівається, що будь-які нові т більш конкретні гарантії спрацюють.

Міністр нагадав, що суть обговорюваних гарантій безпеки для України полягає у стримуванні Росії від нової агресії: мовляв, якщо хтось нападе на країну, якій надані гарантії, тоді інші держави втрутяться та почнуть воювати в її захист.

– Якщо ми надаємо безпекові гарантії Україні – ми говоримо, що можемо почати війну проти Росії. Хто хочете воювати з Росією – може почати просто зараз. Але я щось не бачу охочих, – звернув увагу Сікорський.

На його думку, у міжнародних відносинах немає нічого гіршого, ніж надати гарантії, яким немає довіри.

За словами Сікорського, нинішні дискусії не стосуються гарантій для України. Він зазначив, що йдеться про спостереження за дотриманням миру та посилення України.

Глава МЗС Польщі наголосив, що замість дискусій про безпекові гарантії слід зосередитися на військовій підтримці України.

На його думку, є ризик, що ця дискусія відвертає увагу політиків і заважає вирішенню більш нагальної проблеми – пошуку коштів для України на 2026 і 2027 роки.

У відповідь заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква закликав забути про ганебний Будапештський меморандум, який є одним із найгірших прикладів домовленостей щодо безпеки України. Він зазначив, що впевнений у дієвості ідей про гарантії Україні, про які тривають переговори.

Джерело : Європейська правда

