Європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс планує провести переговори з міністрами оборони східноєвропейських країн та представником України про створення так званої стіни дронів вздовж східного кордону.

Переговори про “стіну дронів” на східному кордоні ЄС

Як заявив Андрюс Кубілюс, переговори щодо проєкту, який став особливо актуальним після вторгнення російських безпілотників до Польщі, заплановані на четвертий тиждень вересня.

За його словами, декілька країн ЄС обговорювали створення протидронової лінії оборони ще до того, як російські безпілотники проникли до Польщі 10 вересня, але зараз Європейська комісія прагне якнайшвидше реалізувати цю ідею.

Єврокомісар розповів, що ЄС хоче якомога швидше почати заповнювати цю прогалину, яка є дуже небезпечною.

Він повідомив, що організує відеоконференцію щодо проєкту “стіна дронів” за участю міністрів оборони країн Східної Європи та українського представника, який поділиться досвідом повномасштабної війни з Росією.

– Я повернувся з Києва, де ми вели переговори як з урядом, так і з представниками промисловості. Вони охоче діляться своїм досвідом і ноу-хау, – стверджує єврокомісар.

Кубілюс зазначив, що обговорення перебувають на ранній стадії, але він розглядає проєкт як інтеграцію датчиків, різних видів озброєння та систем глушіння для виявлення та нейтралізації загрози наближення безпілотників.

Водночас єврокомісар наголосив, що зараз передчасно називати точну вартість системи чи терміни її розроблення. За даними деяких аналітиків, її можна реалізувати приблизно за рік, сказав Кубілюс.

Джерело : Reuters

