Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в случае нарушения российскими военными самолетами воздушного пространства стран ЕС, их могут сбивать после соответствующих предупреждений о последствиях таких действий.

Об этом она рассказала в интервью CNN.

Фон дер Ляйен о самолетах РФ в воздушном пространстве ЕС

– Я не НАТО, но у меня есть личное мнение. Оно заключается в том, что мы должны защищать каждый квадратный сантиметр территории, а это означает, что если произойдет вторжение в воздушное пространство, после предупреждения, после того, как мы четко выразим свое мнение, конечно, вариант сбить истребитель, который нарушает наше воздушное пространство, присутствует на столе, — заявила она.

Фон дер Ляйен отметила, что Россия испытывает Европу во многих сферах.

Президент Европейской комиссии добавила, что нынешняя ситуация является гибридной войной, которую Европа переживает уже много лет. По ее словам, это война, которую Россия ведет против демократических государств ЕС и других стран, и именно поэтому ЕС дает отпор во всех сферах.

– Я хочу сказать четко: не трогайте нашу территорию, – заявила фон дер Ляйен.

Недавно президент США Дональд Трамп высказал мнение, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, которые нарушают их воздушное пространство.

Напомним, что 19 сентября три российских истребителя МиГ-31, которые являются носителями ракет Кинжал, на 12 минут зашли в воздушное пространство Эстонии. После этого их перехватили итальянские F-35.

