В Дании и Норвегии снова фиксируются новые случаи обнаружения беспилотников над крупными военными базами.

Дроны в небе Дании и Норвегии

Как сообщает издание The Guardian, неизвестные беспилотники замечены на крупнейших военных базах, в частности Каруп в Дании и Орланд в Норвегии.

Вечером в пятницу, 26 сентября, беспилотники были замечены, когда они летали над датскими военными объектами, включая крупнейшую базу Каруп.

Соседняя Норвегия зафиксировала появление беспилотников возле своей крупнейшей военной базы Орланд утром в субботу, 27 сентября.

На авиабазе Каруп размещены все вертолеты Вооруженных сил Дании, службы наблюдения за воздушным пространством и части командования обороны.

Представитель объединенного штаба Норвегии Бриньяр Стордаль заявил, что минимум два беспилотника летали около часа в запретной зоне недалеко от Орланда — основной базы истребителей F-35 и ключевой базы НАТО.

— Мы не вступали с ними в бой, — сказал он.

Недавно министры обороны 10 стран Европейского Союза договорились усилить оборону на востоке с помощью проекта Стена дронов для сдерживания России.

Некоторые случаи привели к временному закрытию аэропортов. Среди них — крупные аэропорты в Копенгагене и Осло в ночь на 23 сентября. Дания заявила, что стала жертвой гибридной атаки.

На прошлой неделе в странах Европы стали чаще фиксировать новую активность беспилотников. По мнению некоторых официальных лиц, эти дроны могут быть напрямую связаны с Россией.

Министр внутренних дел Германии заявил, что хочет разрешить военным сбивать беспилотники, а лидеры ЕС должны встретиться в Копенгагене на следующей неделе.

Как ожидается, они обсудят, как улучшить обороноспособность Европы и поддержать Украину.

