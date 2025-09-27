Дания и Норвегия зафиксировали движение дронов над крупными военными базами
В Дании и Норвегии снова фиксируются новые случаи обнаружения беспилотников над крупными военными базами.
Дроны в небе Дании и Норвегии
Как сообщает издание The Guardian, неизвестные беспилотники замечены на крупнейших военных базах, в частности Каруп в Дании и Орланд в Норвегии.
Вечером в пятницу, 26 сентября, беспилотники были замечены, когда они летали над датскими военными объектами, включая крупнейшую базу Каруп.
Соседняя Норвегия зафиксировала появление беспилотников возле своей крупнейшей военной базы Орланд утром в субботу, 27 сентября.
На авиабазе Каруп размещены все вертолеты Вооруженных сил Дании, службы наблюдения за воздушным пространством и части командования обороны.
Представитель объединенного штаба Норвегии Бриньяр Стордаль заявил, что минимум два беспилотника летали около часа в запретной зоне недалеко от Орланда — основной базы истребителей F-35 и ключевой базы НАТО.
— Мы не вступали с ними в бой, — сказал он.
Недавно министры обороны 10 стран Европейского Союза договорились усилить оборону на востоке с помощью проекта Стена дронов для сдерживания России.
Некоторые случаи привели к временному закрытию аэропортов. Среди них — крупные аэропорты в Копенгагене и Осло в ночь на 23 сентября. Дания заявила, что стала жертвой гибридной атаки.
На прошлой неделе в странах Европы стали чаще фиксировать новую активность беспилотников. По мнению некоторых официальных лиц, эти дроны могут быть напрямую связаны с Россией.
Министр внутренних дел Германии заявил, что хочет разрешить военным сбивать беспилотники, а лидеры ЕС должны встретиться в Копенгагене на следующей неделе.
Как ожидается, они обсудят, как улучшить обороноспособность Европы и поддержать Украину.