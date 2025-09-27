У Данії та Норвегії знову фіксуються нові випадки виявлення безпілотників над великими військовими базами.

Дрони у небі Данії та Норвегії

Як повідомляє видання The Guardian, невідомі безпілотники помічені на найбільших військових базах, зокрема Каруп в Данії та Орланд в Норвегії.

Ввечері у п’ятницю, 26 вересня, безпілотники були помічені, коли вони літали над данськими військовими об’єктами, включаючи найбільшу базу Каруп.

Зараз дивляться

Сусідня Норвегія зафіксувала появи безпілотників біля своєї найбільшої військової бази Орланд вранці в суботу, 27 вересня.

На авіабазі Каруп розміщені всі вертольоти Збройних сил Данії, служби спостереження за повітряним простором і частини командування оборони.

Представник об’єднаного штабу Норвегії Бріньяр Стордаль заявив, що мінімум два безпілотники літали близько години в забороненій зоні недалеко від Орланда – основної бази винищувачів F-35 і ключової бази НАТО.

– Ми не вступали з ними в бій, — сказав він.

Нещодавно міністри оборони 10 країн Європейського Союзу домовилися посилити оборону на сході за допомогою проєкту Стіна дронів для стримування Росії.

Деякі випадки призвели до тимчасового закриття аеропортів. Серед них – великі аеропорти у Копенгагені та Осло у ніч на 23 вересня. Данія заявила, що стала жертвою гібридної атаки.

Останній тиждень у країнах Європи почали частіше фіксувати нову активність безпілотників. На думку деяких офіційних осіб, ці дрони можуть бути напряму пов’язані з Росією.

Міністр внутрішніх справ Німеччини заявив, що хоче дозволити військовим збивати безпілотники, а лідери ЄС мають зустрітися в Копенгагені наступного тижня.

Як очікується, вони обговорять, як покращити обороноздатність Європи і підтримати Україну.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.