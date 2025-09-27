У Нідерландах закривали злітно-посадкову смугу Полдербан в аеропорту Схіпгол на 45 хвилин вдень сьогодні, 27 вересня.

Чому в Нідерландах закривали смугу в аеропорту

Як повідомляє Nederlandse Omroep Stichting (NOS), злітно-посадкову смугу в аеропорту Схіпгол закрили після того, як пілоти і спостерігачі за літаками припустили, що бачили дрон.

Вранці 27 вересня в службу управління повітряним рухом Нідерландів надійшло кілька повідомлень від пілотів. Вони заявили, що бачили безпілотник, що летів на висоті близько 150 метрів.

Ці повідомлення призвели до призупинення повітряного руху на злітно-посадковій смузі Польдербан. На 45 хвилин літаки були перенаправлені на злітно-посадкову смугу Званенбургбан.

Пошуки проводилися, зокрема з використанням поліцейського вертольота, але нічого не було виявлено. Тому смугу Польдербан знову відкрили в аеропорту.

Згодом Королівська служба Нідерландів Marechaussee повідомила після розслідування, що це, швидше за все, був не безпілотник, оскільки на радарних знімках він не був помічений. Тепер є підозра, що це була повітряна куля.

– Хороша новина в тому, що люди виявляють підвищену пильність. Мінус, можливо, авіасполучення тимчасово перенаправлено без причини. Але ми намагаємося бути обережними. Безпека завжди залишається нашим пріоритетом, – заявив представник Marechaussee Дорон Валлін.

Запуск дронів над аеропортом Схіпгол і навколо нього заборонений, оскільки це становить ризик для повітряного руху.

Королівська нідерландська військова поліція повідомляє, що з початку року в аеропортах було зареєстровано 22 випадки ймовірних дронів.

Минулого тижня кілька аеропортів у Данії були закриті після зафіксованих невідомих безпілотників. Також невизначені дрони помітили у повітряному просторі сусідньої Норвегії.

Вже 27 вересня у Данії та Норвегії заявили про нові випадки виявлення безпілотників над великими військовими базами, зокрема винищувачів F-35 і однієї з ключових баз НАТО.

