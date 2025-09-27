Сразу две страны НАТО, среди которых Швеция и Финляндия, создали новую ударную бригаду, в которую вошли около 4-5 тыс. военнослужащих. Она будет размещаться в финской Лапландии — возле границы с Россией.

Об этом сообщает издание Iltalehti со ссылкой на источники НАТО.

Новая ударная бригада Швеции и Финляндии

В материале говорится, что ядром нового подразделения станет механизированная бригада Норрботтен из Швеции, которая специализируется на ведении боевых действий в зимних условиях.

Сейчас смотрят

Она состоит из пяти батальонов и подразделений обеспечения.

Как утверждают источники, кроме шведов, в состав бригады войдут военнослужащие из Норвегии и Дании, что сделает ее преимущественно скандинавской.

Штабы бригады планируют разместить в финских городах Рованиеми и Соданкюля.

По словам собеседников, вооружение для новой бригады уже разместили в Лапландии.

В частности, туда передали шведские самоходные гаубицы Archer, что будет способствовать более быстрому приведению военнослужащих в боевую готовность.

Источники отмечают, что в случае вооруженного конфликта бригаду будут прикрывать с воздуха британские истребители Eurofighter и F-35, а также вертолеты Apache.

Соответствующий оперативный план одобрил командующий европейскими войсками НАТО генерал Алексей Гринкевич, сообщили собеседники.

По их словам, учения бригады должны начаться в ближайшее время на полигоне Роваярви.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.