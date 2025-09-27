Швеція і Фінляндія сформували ударну бригаду на кордоні з РФ
Одразу дві країни НАТО, серед яких Швеція і Фінляндія, створили нову ударну бригаду, до якої увійшли близько 4-5 тис. військовослужбовців. Вона розміщуватиметься у фінській Лапландії – біля кордону з Росією.
Про це повідомляє видання Iltalehti з посиланням на джерела НАТО.
Нова ударна бригада Швеції та Фінляндії
У матеріалі йдеться, що ядром нового підрозділу стане механізована бригада Норрботтен зі Швеції, яка спеціалізується на веденні бойових дій в зимових умовах.
Вона складається з п’яти батальйонів і підрозділів забезпечення.
Як стверджують джерела, крім шведів, до складу бригади увійдуть військовослужбовці з Норвегії та Данії, що зробить її переважно скандинавською.
Штаби бригади планують розмістити у фінських містах Рованіемі та Соданкюля.
За словами співрозмовників, озброєння для нової бригади вже розмістили в Лапландії.
Зокрема, туди передали шведські самохідні гаубиці Archer, що сприятиме швидшому приведенню військовослужбовців у бойову готовність.
Джерела зазначають, що у разі збройного конфлікту бригаду прикриватимуть з повітря британські винищувачі Eurofighter і F-35, а також вертольоти Apache.
Відповідний оперативний план схвалив командувач європейськими військами НАТО генерал Олексій Грінкевич, повідомили співрозмовники.
За їхніми словами, навчання бригади мають розпочатися найближчим часом на полігоні Роваярві.