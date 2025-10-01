Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) поддержала проект конвенции о создании Международной комиссии по рассмотрению требований Украины. Она будет рассматривать компенсации украинцам за ущерб, причиненный в результате российской агрессии.

За соответствующую резолюцию проголосовали единогласно, сообщила народный депутат и участница украинской делегации в ПАСЕ Евгения Кравчук.

Поддержка ПАСЕ по созданию комиссии по компенсациям Украине

Как отмечается в разъяснениях Совета Европы, Международная комиссия будет рассматривать, оценивать и принимать решения по требованиям о компенсации ущерба, потерь или ранений в результате войны России против Украины.

— Заключение ПАСЕ закрепило, что Россия должна понести все юридические последствия своих международно-противоправных действий против Украины (агрессия, нарушение международного гуманитарного права и прав человека, в частности ЕКПЧ до 16.09.2022). Она обязана осуществить полное возмещение ущерба государству Украина, всем пострадавшим физическим и юридическим лицам, — заявила Евгения Кравчук.

В то же время Международная комиссия, которая будет работать в рамках Совета Европы, будет определять размер компенсаций.

Реестр убытков, который уже запущен и принял десятки тысяч заявлений от пострадавших украинцев, станет частью комиссии.

Когда комиссия по компенсациям Украине начнет работать

Голосование в ПАСЕ является лишь промежуточным шагом в процессе создания Международной комиссии.

Окончательное решение ожидается в октябре на заседании Комитета министров Совета Европы, а в декабре этого года в Гааге, во время дипломатической конференции, конвенция будет открыта для подписания всеми заинтересованными государствами, в частности теми, которые не являются европейскими.

Конвенция вступит в силу, когда по меньшей мере 25 стран мира ратифицируют и обеспечат финансирование для запуска ее работы.

— Принятие Конвенции станет очередным шагом к справедливости. Россия должна не только понести уголовную ответственность, но и возместить ущерб каждому, кто пострадал, — считает Евгения Кравчук.

В решении ПАСЕ обратили внимание на необходимость надлежащего финансового обеспечения, чтобы обеспечить механизм реальной компенсации для пострадавших в результате войны граждан Украины.

В разъяснениях Совета Европы указано, что создание компенсационного фонда, из которого и будут выплачиваться компенсации, еще планируют обсудить.

