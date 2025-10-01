Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) підтримала проєкт конвенції про створення Міжнародної комісії з розгляду вимог України. Вона розглядатиме компенсації українцям за шкоду, завдану внаслідок російської агресії.

За відповідну резолюцію проголосували одноголосно, повідомила народна депутатка та учасниця української делегації в ПАРЄ Євгенія Кравчук.

Підтримка ПАРЄ щодо створення комісії з компенсацій Україні

Як зазначається у роз’ясненнях Ради Європи, Міжнародна комісія розглядатиме, оцінюватиме та ухвалюватиме рішення щодо вимог про компенсацію шкоди, втрат або поранень внаслідок війни Росії проти України.

Зараз дивляться

– Висновок ПАРЄ закріпив, що Росія має понести всі юридичні наслідки своїх міжнародно-протиправних дій проти України (агресія, порушення міжнародного гуманітарного та прав людини, зокрема ЄКПЛ до 16.09.2022). Вона зобов’язана здійснити повне відшкодування державі Україна, всім постраждалим фізичним і юридичним особам, – заявила Євгенія Кравчук.

Водночас Міжнародна комісія, яка працюватиме в рамках Ради Європи, визначатиме розмір компенсацій.

Реєстр збитків, який вже запущений та прийняв десятки тисяч заяв від постраждалих українців, стане частиною комісії.

Коли комісія з компенсацій Україні почне працювати

Голосування в ПАРЄ є лише проміжним кроком у процесі створення Міжнародної комісії.

Остаточне рішення очікується в жовтні на засіданні Комітету міністрів Ради Європи, а в грудні цього року в Гаазі, під час дипломатичної конференції, конвенцію буде відкрито для підписання всіма зацікавленими державами, зокрема тими, що не є європейськими.

Конвенція набуде чинності, коли щонайменше 25 країн світу ратифікують та забезпечать фінанси для запуску її роботи.

– Прийняття Конвенції стане черговим кроком до справедливості. Росія має не лише понести кримінальну відповідальність, але й відшкодувати збитки кожному, хто постраждав, – вважає Євгенія Кравчук.

У рішенні ПАРЄ звернули увагу на необхідності належного фінансового забезпечення, щоб забезпечити механізм реальної компенсації для постраждалих внаслідок війни громадян України.

У роз’ясненнях Ради Європи зазначено, що створення компенсаційного фонду, з якого і будуть платитись компенсації, ще планують обговорити.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.