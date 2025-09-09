Макрон назначил Лекорню новым премьером Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон назначил новым премьер-министром Себастьяна Лекорню и поручил ему провести консультации со всеми политическими силами для формирования нового правительства.
Об этом говорится в специальном пресс-релизе Елисейского дворца.
Макрон назначил нового премьер-министра Франции
— Президент поручил Лекорню провести консультации с политическими силами, представленными в парламенте, с целью принятия бюджета страны и достижения договоренностей, необходимых для принятия решений в ближайшие месяцы, — говорится в заявлении.
Вскоре новый премьер-министр Франции должен предложить президенту Макрону состав правительства.
В сообщении отмечается, что действия Лекорню должны быть направлены на защиту независимости Франции, силы, служения народу, политической и институциональной стабильности с целью сохранения единства страны.
В Елисейском дворце добавили, что Макрон считает, что на этих принципах возможно соглашение между политическими силами при уважении убеждений каждой из них.
Себастьян Лекорню занимал должность министра Вооруженных сил Франции в двух предыдущих правительствах.
Вечером в понедельник, 8 сентября, на внеочередной сессии Национального собрания (парламента) депутаты большинством голосов выразили недоверие правительству Франсуа Байру, который вскоре подал заявление об отставке президенту Франции Эммануэлю Макрону.