Прем’єр-міністр Франції Себастьян Лекорню подав у відставку через кілька годин після формування нового уряду.

Про це повідомляє Єлисейський палац.

За даними Le Monde, Лекорню пробув на посаді всього 27 днів – це робить його найкороткотерміновішим прем’єр-міністром в новітній історії Франції, та “знову занурює країну в політичну невизначеність”.

Політична криза у Франції: що сталося

Видання наголошує, що у представленому Лекорню Кабміні склад залишився майже ідентичним до того, яким він був у його попередника Франсуа Байри.

– Тріщини стали очевидними одразу, оскільки члени кількох партій правлячої коаліції висловлювали сумніви та критику щодо відсутності змін. Лекорню, колишній міністр оборони, зіткнувся з непростим завданням – отримати схвалення в глибоко розділеному парламенті бюджету жорсткої економії на наступний рік, – пишуть журналісти.

Очікувалося, що Себастьян Лекорню зробить публічну заяву о 10:45 за паризьким часом (9:45 за Києвом). Однак ультраправа партія Марін Ле Пен негайно закликала до повернення на виборчі дільниці.

– Макронізм на межі можливостей. Макрон тепер має зробити вибір: розпуск (уряду, – Ред.) або відставка, і швидко! – йдеться у повідомленні партії.

Своєю чергою Жан-Люк Меланшон, лідер ліворадикальної партії LFI, закликав внести пропозицію про усунення Макрона з посади.

Матильда Пано, членкиня LFI, закликала до відставки Макрона після відставки Лекорню.

– Зворотний відлік розпочався. Макрон має піти, – написала вона у своєму дописі на X.

Паризький фондовий ринок впав більш ніж на 2% до 10 ранку, через півгодини після публікації новин.

Тим часом Le Figaro також зазначає, що Жордан Барделла закликав Емманюеля Макрона знову розпустити Національну асамблею і відправити французів до виборчих урн.

– Однозначно, в найближчі тижні, а то й місяці, відбудуться повторні вибори, і Національне об’єднання буде готове взяти на себе відповідальність, – заявив він.

Що відомо про сьомого прем’єр-міністра Макрона

Президент Еммануель Макрон призначив 39-річного Лекорню сьомим прем’єром свого президентства, щоб розрядити політичну кризу, яка продовжувала поглиблюватися.

У Le Monde пишуть, що Макрон обрав його як “одного зі своїх найближчих союзників”, а не для того, щоб “розширити привабливість уряду в усьому політичному спектрі”.

– Французька політика переживає хаос з тих пір, як Макрон минулого літа зробив ставку на дострокові вибори в надії зміцнити свою владу. Цей крок мав зворотний ефект, призвівши до розколу парламенту між трьома ворогуючими блоками, – йдеться у матеріалі.

Двох безпосередніх попередників Лекорню – Байру та Мішеля Барньє, – Національна асамблея усунула від посади через суперечку щодо плану витрат.

Державний борг Франції досяг рекордно високого рівня

Як показали офіційні дані минулого тижня, співвідношення боргу Франції до ВВП зараз є третім за величиною в Європейському Союзі після Греції та Італії та майже вдвічі перевищує 60%, дозволені правилами ЄС.

Попередні уряди проштовхували три останні річні бюджети через парламент без голосування.

Цей метод дозволений конституцією, але різко критикований опозицією. Однак Лекорню минулого тижня пообіцяв забезпечити, щоб законодавці могли проголосувати за цей законопроект.

Протягом майже місяця Лекорню проводив серію консультацій з союзниками-центристами та лідерами опозиції, як лівих, так і правих, прагнучи домовитися про пакт про ненапад у парламенті та прийняти бюджет.

Жодна партія не має достатньо місць, щоб керувати самостійно. Більшість лівих партій оголосили про плани підтримати вотум недовіри, а ультраправі партії Марін Ле Пен також погрожували підтримати його.

Нагадаємо, 8 вересня у Парижі на позачерговій сесії Національних зборів (парламенту) депутати більшістю голосів висловили недовіру уряду Франсуа Байру – попередника Лекорню.

Наступного дня, 9 вересня, Еммануель Макрон призначив новим прем’єр-міністром Себастьяна Лекорню та доручив йому провести консультації з усіма політичними силами для формування нового уряду.

Джерело : Le Figaro

