Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, Польща та країни Балтії виступили проти прямих переговорів ЄС із Москвою до початку війни, яку РФ розв’язала проти України.

Про це вона сказала в інтерв’ю угорському порталу Partizan, заявивши також, що пандемія Covid-19 погіршила ситуацію через відсутність прямих контактів з диктатором Володимиром Путіним.

У країнах Балтії та Польщі різко розкритикували слова Меркель, що вони нібито сприяли розриву відносин Європи з Росією.

Скандальна заява Меркель

В інтерв’ю Меркель, зокрема, нагадала про Мінські угоди, укладенню яких вона сприяла у 2015 році.

– У червні 2021 року я відчула, що Путін більше не сприймає Мінські угоди серйозно, тому я хотіла розпочати новий формат, в межах якого ми, як ЄС, могли б безпосередньо говорити з Путіним. Частина людей цього не підтримала. В першу чергу це були країни Балтії, але і Польща також заперечувала, — сказала вона.

За словами ексканцлерки, ці чотири країни нібито боялися, “що ми не матимемо спільної політики щодо Росії”. Тоді вона додала, що потім вона пішла з посади і почалася агресія Путіна.

Також вона сказала, що вони більше не могли зустрітися з Путіним, бо той боявся коронавірусу. На думку Меркель, коронавірус – головна причина, чому Росія так політично радикалізувалася і зрештою напала на Україну.

Німецький таблоїд Bild зазначив, що в інтерв’ю Меркель не згадала, що російська агресія проти України тривала й увесь період 2015-2021 років, коли діяли так звані Мінські угоди і коли загинуло близько 5 тис. українських військових.

Реакція Польщі та країн Балтії

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, коментуючи цю заяву Меркель, пригадав її іншу заяву щодо ставлення країн регіону до будівництва газопроводу Північний потік.

– Це так само правда, як і те, що вона сказала у своїх мемуарах, що ніхто з Центральної Європи не протестував проти Північного потоку. Подивіться на реакцію німецького уряду на те, що я сказав у 2007 році про те, що нам не подобаються домовленості за нашими спинами. Тож канцлерка явно забула, як її власний уряд відреагував на наші протести, – заявив він.

Заступник лідера партії Право і справедливість (PiS) та експрем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав інтерв’ю Меркель бездумним.

– Ангела Меркель своїм бездумним інтерв’ю довела, що вона є одним із найшкідливіших німецьких політиків для Європи за останнє століття, – написав він у соцмережі X.

Депутат литовського Сейму Жигімантас Павільоніс заявив , що колишня лідерка Німеччини потурає диктатору Путіну.

– Меркель представляє давню традицію потурання Путіну, завдяки якій російські танки зараз перебувають і в Грузії, і в Україні. Якби ця лінія тривала сьогодні, я боюся, що вони (танки РФ, – Ред.) опинилися б десь дорогою до Берліна і на нашій території, – сказав він.

Голова МЗС Естонії Маргус Цахкна, не згадав Меркель, але наголосив, що лише Росія винна в агресії проти України.

– Війна Росії проти України обумовлена лише одним фактором: відмовою визнати розпад Радянського Союзу та невгамовними імперіалістичними амбіціями. Лише Росія є винною в цій агресії, — написав він.

Голова комітету із закордонних справ парламенту Естонії Марко Міхкельсон розкритикував заяви Меркель, назвавши їх низькою оцінкою та звинувативши ексканцлерку у перекладанні відповідальності за війну Росії проти України на країни Балтії та Польщу.

Він також додав, що такі слова кидають тінь на весь період її перебування на посаді.

