Президент Франции Эммануэль Макрон вновь назначил на пост премьер-министра страны Себастьяна Лекорню.

Об этом Лекорню написал на своей странице в социальной сети X (Twitter).

Лекорню вновь назначен премьером Франции

– Я принимаю – из чувства долга – порученную мне президентом Республики задачу сделать все возможное, чтобы до конца года принять бюджет Франции и решить проблемы повседневной жизни наших соотечественников, – написал он в соцсети Х.

Лекорню подчеркнул необходимость положить конец политическому кризису и нестабильности, которые наносят ущерб имиджу Франции и ее интересам.

Он добавил, что этого можно достичь только при определенных условиях, сделав соответствующие выводы из событий последних недель. По его словам, восстановление государственных финансов остается приоритетом для будущего и суверенитета Франции.

Как подчеркнул Лекорню, все амбиции являются законными и полезными, но те, кто присоединится к правительству, должны обязаться отказаться от президентских амбиций на 2027 год.

В течение 10 октября Макрон провел встречи с лидерами парламентских партий, представленных в Национальном собрании, кроме представителей ультраправого Национального объединения и леворадикальной Непокоренной Франции.

Как пишет France 24, в окружении президента Франции пояснили, что Макрон не пригласил в Елисейский дворец лидеров этих двух партий, поскольку те ранее заявили о намерении добиваться роспуска парламента.

В начале октября Лекорню подал в отставку с поста премьера Франции через несколько часов после формирования нового правительства. СМИ указывали, что на посту он пробыл 27 дней, что делало его единственным премьер-министром в новейшей истории Франции, который занимал должность столь короткий срок.

