Николя Саркози начнет отбывать свой тюремный срок 21 октября
Бывшего президента Франции Николя Саркози вызвали к национальному финансовому прокурору и сообщили, что он будет заключен в тюрьму 21 октября после вынесения приговора по ливийскому делу.
Об этом пишет издание Le Figaro.
Саркози будет заключен в тюрьму 21 октября: детали
Национальный финансовый прокурор Жан-Франсуа Бонер сообщил Саркози, что его отправят в тюрьму Сант. Их разговор в понедельник длился не более 45 минут.
Сообщается, что Саркози, вероятно, будет отбывать наказание в изоляторе тюрьмы, но с обычным режимом.
Администрация тюрьмы не хочет рисковать, позволяя ему общаться с другими заключенными и ставя под угрозу его безопасность.
В сентябре Парижский уголовный суд приговорил Николя Саркози к пяти годам тюрьмы за то, что его предвыборную кампанию финансировал ливийский режим Муаммара Каддафи в 2005-2007 годах.
Расследование по этому делу длилось более десяти лет.
Несмотря на то, что Саркози обжаловал приговор, он находится в тюрьме из-за вынесенного против него ордера на арест с отсрочкой исполнения и временным содержанием под стражей.
Тюрьма Санте, построенная в 1867 году, в настоящее время является единственным пенитенциарным учреждением в пределах Парижа и расположена в 14-м округе.