Бывшего президента Франции Николя Саркози вызвали к национальному финансовому прокурору и сообщили, что он будет заключен в тюрьму 21 октября после вынесения приговора по ливийскому делу.

Об этом пишет издание Le Figaro.

Саркози будет заключен в тюрьму 21 октября: детали

Национальный финансовый прокурор Жан-Франсуа Бонер сообщил Саркози, что его отправят в тюрьму Сант. Их разговор в понедельник длился не более 45 минут.

Сообщается, что Саркози, вероятно, будет отбывать наказание в изоляторе тюрьмы, но с обычным режимом.

Администрация тюрьмы не хочет рисковать, позволяя ему общаться с другими заключенными и ставя под угрозу его безопасность.

В сентябре Парижский уголовный суд приговорил Николя Саркози к пяти годам тюрьмы за то, что его предвыборную кампанию финансировал ливийский режим Муаммара Каддафи в 2005-2007 годах.

Расследование по этому делу длилось более десяти лет.

Несмотря на то, что Саркози обжаловал приговор, он находится в тюрьме из-за вынесенного против него ордера на арест с отсрочкой исполнения и временным содержанием под стражей.

Тюрьма Санте, построенная в 1867 году, в настоящее время является единственным пенитенциарным учреждением в пределах Парижа и расположена в 14-м округе.

