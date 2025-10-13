Колишнього президента Франції Ніколя Саркозі викликали до національного фінансового прокурора та поінформували, що ув’язнять 21 жовтня після вироку у лівійській справі.

Про це пише видання Le Figaro.

Саркозі ув’язнять 21 жовтня: деталі

Національний фінансовий прокурор Жан-Франсуа Бонер повідомив Саркозі, що його відправлять у в’язницю Сант. Їхня розмова у понеділок тривала не більше 45 хвилин.

Повідомляється, що Саркозі, ймовірно, відбуватиме покарання в ізоляторі в’язниці, але зі звичайним режимом.

Адміністрація в’язниці не хоче ризикувати, дозволяючи йому спілкуватися з іншими ув’язненими і ставлячи під загрозу його безпеку.

У вересні Паризький кримінальний суд засудив Ніколя Саркозі до п’яти років тюрми за те, що його передвиборчу кампанію фінансував лівійський режим Муаммара Каддафі у 2005-2007 роках.

Розслідування у цій справі тривало понад десять років.

Попри те, що Саркозі оскаржив вирок, він перебуває у в’язниці через винесений проти нього ордер на арешт з відстрочкою виконання та тимчасовим утриманням під вартою.

В’язниця Санте, зведена у 1867 році, нині є єдиним пенітенціарним закладом у межах Парижа і розташована в 14-му окрузі.

