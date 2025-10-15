Великобритания ввела новые санкции против России, в рамках которых арестовала две крупнейшие нефтяные компании – Лукойл и Роснефть, а также – десятки танкеров теневого флота РФ.

Соответствующий релиз опубликован 15 октября на сайте британского правительства.

Новые санкции Великобритании против РФ: что известно

Отмечается, что руководство Великобритании назвало эти санкции новой попыткой усилить энергетические санкции и подавить доходы Кремля.

В Reuters отмечают, что ограничения касаются 51 корабля, включая 44 танкера теневого флота РФ, а также физических и юридических лиц в различных секторах, включая энергетику и оборону.

– На Лукойл и Роснефть распространяется замораживание активов, дисквалификация директоров, ограничение транспортировки и запрет на предоставление трастовых услуг в Великобритании, – уточнили в релизе.

Правительство заявило, что эти две компании считаются стратегически важными для Кремля. Там считают, что их деятельность имеет экономическое значение для России, способствуя государственным доходам, которые помогают поддерживать ее войну в Украине.

– Мы усиливаем давление на компании в третьих странах, включая Индию и Китай, которые продолжают способствовать поставкам российской нефти на мировые рынки, – прокомментировала санкции министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз.

Он добавил, что «для России нет места на мировых рынках» и что Великобритания примет все необходимые меры, чтобы остановить финансирование Москвой войны в Украине.

Отметим, что в прошлом месяце министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США готовы сотрудничать с европейскими странами, чтобы рассмотреть возможность введения более жестких санкций против российских компаний, включая Роснефть и Лукойл.

Напомним, Роснефть является ведущим производителем нефти в России, на долю которого приходится около 40% общего объема добычи страны, а Лукойл – вторым по величине производителем и имеет наибольшее иностранное влияние среди своих отечественных конкурентов.

В свою очередь, теневой флот РФ все чаще становится объектом санкций со стороны Великобритании, США и Европейского Союза с момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Это сеть старых танкеров, которые, по словам официальных лиц, используются для обхода санкций в отношении российской нефти.

Кроме того, президент Владимир Зеленский считает, что россияне используют танкеры своего теневого флота для проведения своих дроновых атак на страны Европы.

