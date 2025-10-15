Велика Британія запровадила нові санкції проти Росії, в рамках яких заарештувала дві найбільші нафтові компанії – Лукойл і Роснефть, а також – десятки танкерів тіньового флоту РФ.

Відповідний реліз опублікований 15 жовтня на сайті британського уряду.

Нові санкції Британії проти РФ: що відомо

Зазначається, що керівництво Великої Британії назвало ці санкції новою спробою посилити енергетичні санкції та придушити доходи Кремля.

У Reuters зауважують, що обмеження стосуються 51 корабля, включаючи 44 танкери тіньового флоту РФ, а також фізичних та юридичних осіб у різних секторах, включаючи енергетику та оборону.

– На Лукойл та Роснефть поширюється заморожування активів, дискваліфікація директорів, обмеження транспортування та заборона на надання трастових послуг у Великій Британії, – уточнили в релізі.

Уряд заявив, що ці дві компанії вважаються стратегічно важливими для Кремля. Там вважають, що їхня діяльність має економічне значення для Росії, сприяючи державним доходам, які допомагають підтримувати її війну в Україні.

– Ми посилюємо тиск на компанії в третіх країнах, включаючи Індію та Китай, які продовжують сприяти постачанню російської нафти на світові ринки, – прокоментував санкції міністр фінансів Великої Британії Рейчел Рівз.

Він додав, що “для Росії немає місця на світових ринках”, і що Велика Британія вживе всіх необхідних заходів, щоб зупинити фінансування Москвою війни в Україні.

Зауважимо, що минулого місяця міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що США готові співпрацювати з європейськими країнами, щоб розглянути можливість запровадження жорсткіших санкцій проти російських компаній, включаючи Роснефть та Лукойл.

Нагадаємо, Роснефть є провідним виробником нафти в Росії, на частку якого припадає близько 40% загального обсягу видобутку країни, а Лукойл – другим за величиною виробником і має найбільший іноземний вплив серед своїх вітчизняних конкурентів.

У свою чергу тіньовий флот РФ дедалі частіше стає об’єктом санкцій з боку Великої Британії, США та Європейського Союзу з моменту вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Це мережа старих танкерів, які, за словами офіційних осіб, використовуються для уникнення санкцій щодо російської нафти.

Крім того, президент Володимир Зеленський вважає, що росіяни використовують танкери свого тіньового флоту задля проведення своїх дронових атак на країни Європи.

