Германия выделяет €400 млн на производство дальнобойных беспилотников для Украины. Речь идет о закупке дронов украинского производства.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн.

Рамштайн-31: помощь Германии для Украины

Как отметил Писториус, противовоздушная оборона является основой поддержки Германии и была таковой с самого начала войны.

– Германия предоставляет 400 млн евро на закупку дальнобойных дронов. Это помогает Украине поражать российские логистические объекты далеко за линией фронта. Мы видим определенные успехи, – подчеркнул он.

Он утверждает, что Германия будет продолжать инвестировать в противовоздушную оборону Украины и меры противодействия беспилотникам.

По его словам, производство дальнобойных беспилотников дает возможность уничтожать российские логистические ресурсы за линией фронта.

— Мы видим определенный успех. В России существует полный дефицит (топлива, – Ред.). Это влияет на российских военных. Становится все труднее представлять дома эту войну как успех. Мы можем и хотим учиться у Украины и пользоваться ее опытом, — подчеркнул он.

Немецкий министр обороны обратил внимание, что российскому диктатору Владимиру Путину дома все труднее представлять войну против Украины как якобы успех.

Писториус заявил об активизации сотрудничества между оборонпромом Германии и Украины в области исследований и разработки технологий, чтобы способствовать обмену между промышленностями обеих стран.

В то же время министр обороны Германии поделился подробностями инициативы по модернизации наземных систем, поставляемых Украине.

По его словам, основные боевые системы, в частности танки и боевые машины пехоты, планируют модернизировать в соответствии с новейшими стандартами. Он пояснил, что это включает новое оружие и инновационные датчики.

По мнению Писториуса, это будет инвестиция в долгосрочное наращивание мощностей Вооруженных сил Украины. Он отметил, что это свидетельствует о том, что она будет продолжаться даже после потенциального прекращения огня.

