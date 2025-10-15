Німеччина надає €400 млн на виробництво далекобійних безпілотників для України. Йдеться про закупівлю дронів українського виробництва.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн.

Рамштайн-31: допомога Німеччини для України

Як зазначив Пісторіус, протиповітряна оборона є основою підтримки Німеччини і була такою з самого початку війни.

– Німеччина надає 400 млн євро на закупівлю далекобійних дронів. Це допомагає Україні уражати російські логістичні об’єкти далеко за лінією фронту. Ми бачимо певні успіхи, – наголосив він.

Він стверджує що Німеччина продовжуватиме інвестувати в протиповітряну оборону України та заходи протидії безпілотникам.

За його словами, виробництво далекобійних безпілотників дає можливість знищувати російські логістичні ресурси за лінією фронту.

– У Росії існує повний дефіцит (пального, – Ред.). Це впливає на російських військових. Стає все важче представляти вдома цю війну як успіх. Ми можемо і хочемо вчитися в України та користуватися її досвідом, – наголосив він.

Німецький міністр оборони звернув увагу, що російському диктатору Володимиру Путіну вдома дедалі важче подавати війну проти України як нібито успіх.

Пісторіус заявив про активізацію співпраці між оборонпромом Німеччини та України у галузі досліджень та розроблення технологій, щоб сприяти обміну між промисловостями обох країн.

Водночас міністр оборони Німеччини поділився подробицями ініціативи з модернізації наземних систем, які постачаються Україні.

За його словами, основні бойові системи, зокрема танки та бойові машини піхоти, планують модернізувати відповідно до найновіших стандартів. Він пояснив, що це включає нову зброю та інноваційні датчики.

На думку Пісторіуса, це буде інвестиція в довгострокове нарощування потужностей Збройних сил України. Він зазначив, що це свідчить про те, що вона триватиме навіть після потенційного припинення вогню.

