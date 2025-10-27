Литва підготувала рішення про закриття кордону з Білоруссю на невизначений термін на тлі інцидентів з метеокулями.

Про це заявила прем’єр-міністерка країни Інга Ругінене, передає LRT.

Литва хоче закрити кордон із Білоруссю

За словами Ругінене, у закритті кордону діятимуть певні винятки.

– Це означає, що дипломати і дипломатична пошта зможуть перетинати кордон, також громадяни Литви та ЄС зможуть повертатися з Білорусі до нас, але все інше пересування буде припинено, – заявила вона.

Прем’єрка Литви додала, що так Вільнюс посилає сигнал Мінську, що жодні гібридні атаки тут не будуть терпимі і країна вживатиме найсуворіших заходів, щоб їх зупинити.

За її словами, з понеділка армія вживає “всіх необхідних заходів” для нейтралізації куль, що залетіли, зокрема застосовує кінетичні засоби для їхнього збивання.

Ругінене додала, що Литва тепер має можливість відстежувати напрямок руху таких об’єктів, що дасть змогу точніше координувати дії та відповідним чином регулювати роботу аеропортів.

Литва може задіяти статтю 4 НАТО

Прем’єрка Литви не виключила можливості задіяння статті 4 Договору про НАТО у зв’язку з метеокулями з території Білорусі.

Вона повідомила, що для врегулювання ситуації буде активно залучене МЗС, яке вже розпочало координацію дій із партнерами в ЄС. За словами Ругінене, першочерговим кроком стане узгодження з ЄС пакету додаткових санкцій проти Білорусі.

– Це буде зроблено найближчим часом. Також ведуться активні переговори та комунікація з нашими союзниками та сусідами Польщею та Латвією. Будь-які наші дії узгоджуються також з ними, ми не є окремою державою, ми є частиною НАТО та ЄС. Все, що ми робимо, узгоджуємо з ними, – сказала Ругінене.

Литва також консультується з союзниками щодо активації 4-ї статті Договору про НАТО.

Стаття 4 Північноатлантичного договору передбачає проведення спільних консультацій між державами-членами у випадках, коли вони вважають, що існує загроза територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої з країн-членів.

У неділю ввечері радари Литви зафіксували понад 60 метеокуль, що у кілька разів більше, ніж у попередні дні. Через те що вітер ніс їх у напрямку аеропорту Вільнюса, польоти тимчасово призупинили.

