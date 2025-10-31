Сейм Латвии в окончательном чтении утвердил законопроект о денонсации Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, известной как Стамбульская конвенция.

Как сообщил портал Delfi, дебаты в парламенте были ожесточенными и длились 12 часов.

В Латвии проголосовали за выход из Стамбульской конвенции

За утверждение законопроекта высказались 56 депутатов, против были 32, еще двое воздержались.

Ко второму чтению законопроекта было подано 17 предложений, все они были отклонены парламентской Комиссией по иностранным делам.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс должен в течение десяти дней подписать законопроект или вернуть его на повторное рассмотрение Сейма.

Накануне вечером к зданию парламента в Риге пришли тысячи людей, которые выступили против денонсации Стамбульской конвенции. На плакатах были лозунги против домашнего насилия и обвинения депутатов в популизме и “укрывательстве насильников”.

Некоторые митингующие выступили с критикой власти страны, которая “копирует Россию”, ведь Москва не подписала эту конвенцию в 2011 году. По данным полиции, акция собрала около 5 тыс. человек.

Стамбульская конвенция – это международный документ Совета Европы, направленный на предотвращение насилия в отношении женщин и домашнего насилия. Она была подписана 11 мая 2011 года в Стамбуле, а вступила в силу 1 августа 2014 года.

На сегодняшний день Стамбульскую конвенцию подписали 45 стран и Европейский Союз, а ратифицировали 36 стран, в том числе Украина.

