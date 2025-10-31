Сейм Латвії в остаточному читанні затвердив законопроєкт про денонсацію Конвенції Ради Європи про запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок і домашнім насильством, відомої як Стамбульська конвенція.

Як повідомив портал Delfi, дебати в парламенті були запеклими та тривали 12 годин.

У Латвії проголосували за вихід із Стамбульської конвенції

За затвердження законопроєкту висловилися 56 депутатів, проти були 32, ще двоє утрималися.

До другого читання законопроєкту було надано 17 пропозицій, їх усі відхилила парламентська Комісія з питань закордонних справ.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс повинен протягом десяти днів підписати законопроєкт або повернути його на повторний розгляд Сейму.

Напередодні ввечері до будівлі парламенту у Ризі прийшли тисячі людей, які виступили проти денонсації Стамбульської конвенції. На плакатах були гасла проти домашнього насильства та звинувачення депутатів у популізмі та “приховуванні ґвалтівників”.

Деякі мітингарі виступили з критикою влади країни, що та “копіює Росію”, адже Москва не підписала цю конвенцію 2011 року. За даними поліції, акція зібрала близько 5 тис. осіб.

Стамбульська конвенція – це міжнародний документ Ради Європи, спрямований на запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству. Її було підписано 11 травня 2011 року у Стамбулі, а чинності вона набула 1 серпня 2014 року.

Станом на сьогодні Стамбульську конвенцію підписали 45 країн та Європейський Союз і ратифікували 36 країн, зокрема й Україна.

