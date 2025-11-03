В Риме часть средневековой башни Конти, которая в оригинале называется Torre dei Conti, обрушилась в четверг во время ремонтных работ.

Об этом сообщает Euronews.

В Риме обрушилась часть башни Конти

Башня Конти, построенная в 1238 году папой Иннокентием III, проходила реставрацию. Частичное обрушение произошло около 11:30 по местному времени.

Сейчас смотрят

Она расположена вблизи Колизея и Римского форума в историческом центре Рима.

Римская пожарная бригада направила на место происшествия три оперативные группы, две пожарные лестницы и специализированные подразделения.

Трое рабочих, оказавшихся в ловушке на вершине башни, были эвакуированы через дверь с помощью пожарных лестниц. Еще один человек находится под завалами.

Второй обвал в 12:50 заставил пожарных убрать лестницы и эвакуироваться из соображений безопасности. Внутренние этажи обрушились во время второго обрушения, подняв еще одно облако пыли и приостановив спасательные операции.

Губернатор Лацио Франческо Рокка заявил, что человек, который все еще находится под завалами, получает медицинскую помощь и “никто, как считается, не находится в опасности для жизни”.

Прокуратура Италии начала расследование по факту халатного обращения. Карабинеры и судебная полиция, специализирующиеся на расследовании несчастных случаев на производстве, проводят расследование обрушения. Прокуроры запросили экспертную оценку состояния строительных работ и процесса заключения контракта.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.