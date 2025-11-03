У Римі частина середньовічної вежі Конті, яка в оригіналі має назву Torre dei Conti, обвалилася в четвер під час ремонтних робіт.

Про це повідомляє Euronews.

Вежа Конті, побудована в 1238 році папою Інокентієм III, проходила реставрацію. Частковий обвал стався близько 11:30 за місцевим часом.

Вона розташована поблизу Колізею та Римського форуму в історичному центрі Рима.

Римська пожежна бригада направила на місце події три оперативні групи, дві пожежні драбини та спеціалізовані підрозділи.

Троє робітників, які опинилися в пастці на вершині вежі, були евакуйовані через двері за допомогою пожежних драбин. Ще один чоловік перебуває під завалами.

Друге обвалення о 12:50 змусило пожежників відвести драбини та евакуюватися з міркувань безпеки. Внутрішні поверхи обвалилися під час другого обвалення, піднявши ще одну хмару пилу та призупинивши рятувальні операції.

Губернатор Лаціо Франческо Рокка заявив, що людина, яка все ще перебуває під завалами, отримує медичну допомогу і “ніхто, як вважається, не перебуває в небезпеці для життя”.

Прокуратура Італії розпочала розслідування щодо недбалого поводження. Карабінери та судова поліція, що спеціалізуються на розслідуванні нещасних випадків на виробництві, проводять розслідування обвалу. Прокурори запросили експертну оцінку стану будівельних робіт та процесу укладення контракту.

