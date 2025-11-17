Начальник Генерального штабу Польщі, генерал Веслав Кукула, заявив, що на тлі диверсій та кібератак противник готується до війни та намагається створити умови для можливої агресії на території Польщі.

Про це пише польська газета Rzeczpospolita.

Начальник Генштабу Польщі про диверсії

Генерала запитали, про що свідчить серія кібератак та диверсій. Він відповів, що ворог створює умови сприятливі для потенційної агресії.

– Супротивник розпочав підготовку до війни. Він створює тут певне середовище, яке має підірвати довіру суспільства до уряду, до основних органів, таких як збройні сили, поліція, і створити умови, сприятливі для потенційної агресії на території Польщі, – відповів він.

Він також прокоментував диверсію на залізниці, а саме пошкоджену колію на маршруті Варшава – Люблін у селі Міка Мазовецького воєводства.

– Якщо хтось був на війні, то знає, що те, що ми маємо сьогодні, це не війна, це насправді передвоєнний стан або те, що ми зазвичай називаємо гібридною війною, – сказав він, додавши, що все вказує на ознаки диверсії.

Про диверсію на залізничному маршруті Варшава – Люблін у Польщі 16 листопада повідомив прем’єр-міністр Дональд Туск, назвавши це актом диверсії.

