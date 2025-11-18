У Польщі вважають відповідальними за акти диверсії на залізничній колії на лінії Варшава – Люблін двох громадян України, які співпрацювали з російськими спеціальними службами.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, пише RMF24.

Хто винен у диверсії на залізниці у Польщі

Під час виступу в Сеймі Туск повідомив, що слідство ідентифікувало виконавців останніх диверсій на залізниці. Ними виявилися двоє громадян України, які працювали на російські спецслужби.

Підозрювані в’їхали до Польщі з Білорусі. Здійснивши диверсії, вони повернулися туди ж через пункт пропуску в Тересполі. Обоє виїхали до того, як слідство змогло встановити їхні особи.

Один із підозрюваних громадян у травні (рік не уточнюється) вже був засуджений у Львові за диверсійну діяльність на території України. Про другого відомо лише, що він з Донбасу.

Прем’єр-міністр заявив, що метою диверсії був сталевий затискач, закріплений на коліях. За його словами, цей підрив планували зняти на відео за допомогою мобільного телефона зі встановленим на коліях зовнішнім акумулятором, але спроба виявилася невдалою.

Туск зазначив, що не розкриватиме більше деталей публічно, оскільки слідчі дії тривають.

Водночас прем’єр-міністр Польщі підтвердив, що служби переконані, що вибух на залізниці поблизу села Міка та розміщення сторонніх об’єктів біля станції Пулави були диверсійними актами.

Раніше міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що до диверсії на залізниці причетні спецслужби зі Сходу, проте він не назвав тоді прямо Росію.

У ніч на 16 листопада у Польщі відбулася диверсія на залізниці Варшава – Люблін, яка має стратегічне значення для допомоги Україні, внаслідок чого було пошкоджено два відрізки колії. У ніч на 18 листопада вдалося відновити рух потягів.

