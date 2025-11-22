На саміті G20 західні лідери заявили про готовність приєднатися до забезпечення міцного миру в Україні, наголосивши, що кордони не повинні змінюватися силою. Водночас вони занепокоєні розмовами про обмеження чисельності Збройних сил України.

Заяву лідерів, які зібралися в Південній Африці на саміті G20, оприлюднено на сайті Ради Європейського Союзу.

Західні лідери про “мирний план” США

Західні лідери заявили, що готові приєднатися для забезпечення стійкого майбутнього мир, а також наголосили на чіткому дотриманні принципу, що кордони не повинні змінюватися силою.

Водночас лідери висловили підтримку України. На їхню думку, реалізація елементів, що стосуються Європейського Союзу і НАТО, вимагатиме згоди членів ЄС і Організації Північноатлантичного договору відповідно.

– Ми вітаємо постійні зусилля США щодо встановлення миру в Україні. Початковий проєкт 28-пунктного плану містить важливі елементи, які будуть необхідні для справедливого і міцного миру. Тому ми вважаємо, що цей проєкт є основою, яка потребуватиме додаткової роботи, – йдеться у заяві.

Крім цього, лідери висловили стурбованість запропонованими обмеженнями Збройних сил України, що зробить державу вразливою для можливих майбутніх нападів.

У заяві наголошується, що продовжуватиметься тісна координація з Україною і США протягом наступних днів.

Раніше ЗМІ оприлюднили ключові положення “мирного плану” президента США Дональда Трампа для України, який охоплює 28 пунктів. Зокрема, він включає вимоги щодо територіальних поступок і суттєвих економічних компонентів.

